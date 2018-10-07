روسيا ترصد تسع انتهاكات لوقف إطلاق النار في سوريا

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع "رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة للنظر في القضايا المتعلقة بوقائع انتهاكات وقف إطلاق النار، تسع حالات إطلاق نار في محافظات: اللاذقية — ستة، حلب — اثنتان، حماه — واحدة. بينما لم يرصد الجانب التركي أية انتهاكات".
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن خلال الــ 24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مناطق سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. ولذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.
ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.
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