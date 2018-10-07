روسيا ترصد تسع انتهاكات لوقف إطلاق النار في سوريا

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجانب الروسي رصد في إطار عمل في لجنة الهدنة الروسية-التركية في سوريا 9 انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار خلال اليوم الماضي، وبأن الجانب التركي لم يرصد أية انتهاكات.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع "رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة للنظر في القضايا المتعلقة بوقائع انتهاكات وقف إطلاق النار، تسع حالات إطلاق نار في محافظات: اللاذقية — ستة، حلب — اثنتان، حماه — واحدة. بينما لم يرصد الجانب التركي أية انتهاكات".

© Sputnik . Dmitry Vinogradov روسيا ترصد خروقات لنظام وقف العمليات في سوريا

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن خلال الــ 24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مناطق سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. ولذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.