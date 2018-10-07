تجهيز طائرات روسية بدون طيار بقواذف قنابل

من الممكن أن يتم تسليح طائرات مسيّرة روسية بقنابل جوية وقواذف رمّانات.

وأفادت صحيفة روسية بأن شركة "تيخماش" التي تشمل منتجاتها القنابل الجوية، بدأت تبحث عن صناع الطائرات بدون طيار الذين يهتمون بتجهيز منتجاتهم بالقنابل.

وتشتمل منتجات شركة "تيخماش" على القنابل الجوية التي يتراوح وزنها بين 2.5 و50 كيلوغراما كما ذكر نائب مدير عام الشركة، ألكسندر كوتشكين.

وتعمل هذه الشركة الروسية في الوقت نفسه في تهيئة ما تنتجه من قواذف رمّانات للتركيب في الطائرات بدون طيار.

© Sputnik . Vitaliy Timkiv قاذف قنابل يدوية

ويُقصد بذلك أنه يتم تعديل ما تنتجه مؤسسة "بازالت" التابعة لشركة "تيخماش" من قواذف صواريخ ورمّانات لتهيئتها للتركيب في الطائرات بدون طيار.