مختبر الكشف عن المنشطات بجامعة موسكو يستعد لبدء العمل

صرح رئيس جامعة موسكو الحكومية، فيكتور سادوفنيتشي، اليوم الأحد، بأن مختبر الكشف عن المنشطات الذي بني داخل الجامعة سيبدأ العمل بعد الحصول على تصريح رسمي من هيئات الرقابة على البناء.

موسكو — سبوتنيك. وقال سادوفنيتشي خلال اليوم المفتوح الذي تنظمه الجامعة: "كما تعلمون، فإن مختبر الكشف عن المنشطات يعد مسألة ملحة في العالم. لقد قمنا ببناء المختبر، ومبنى المختبر عبارة عن هيكل هندسي معقد يجب أن يضمن عمل أحدث المعدات التحليلية وفقا لمتطلبات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. نتوقع الحصول على التصريحات الرسمية وتشغيل المبنى من هيئات الرقابة على البناء".

© AP Photo / ابتكارعقار مضاد للأسلحة الكيميائية القاتلة في جامعة موسكو

وأشار إلى أن جامعة موسكو الحكومية قامت بأعمال البناء في أقصر وقت على أرض الجامعة في منطقة مرتفعات لينين لاستضافة مختبر وطني للكشف عن المنشطات.

يذكر أن اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" كانت قد قررت في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، إعادة منح الوكالة الوطنية الروسية لمكافحة المنشطات كامل حقوقها. وصوت لصالح هذا القرار 9 أعضاء هذه اللجنة من مجموع 12 عضوا.

ووقع رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، في صيف عام 2017 ، قرارا حول إنشاء مختبر وطني لمكافحة المنشطات في جامعة موسكو، وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017، أقر مجلس الدوما قانونا ينص على منح هذا المختبر صلاحيات واسعة في مكافحة فعالة للمنشطات في الرياضة.