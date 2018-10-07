الليبية للنفط و"غازبروم" تبحثان إمكانية استئناف العمل المشترك في البلاد

وبدوره، قال صنع الله: "الجانب الليبي يثمن نية شركة "غازبروم" استئناف العمل في التنقيب وإنتاج النفط والغاز في ليبيا". واتفق الطرفان على عقد لقاءات واجتماعات فنية مع إدارة التنقيب عن النفط المؤسسة الوطنية الليبية لنفط لمناقشة المشاريع المشتركة وعودة شركة "غازبروم" للعمل في ليبيا.
ويشار إلى أنه تم تعليق عمل الشركة في ليبيا في عام 2011 لأغراض أمنية.
وشهدت موسكو في الفترة 3-6 أكتوبر/تشرين الأول الحالي فعاليات منتدى أسبوع الطاقة الروسي، الذي دعت إليه وزارة الطاقة الروسية. وشارك في المنتدى عدد كبير من المسؤولين الروس والأجانب ووزراء، من بينهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، ونظيره السعودي، خالد الفالح، ووزير الطاقة القطري، محمد بن صالح السادة، والآمين العام لأوبك، محمد باركيندو وغيرهم بالإضافة إلى رؤساء شركات الطاقة العالمية. ويبحث المنتدى آفاق تطوير سوق النفط والغاز وآفاق تطوير قطاع الطاقة، لاسيما مصادر الطاقة المتجددة وسبل لتطوير تكنولوجيات انتاج الطاقة وكيفية استخدامها.
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