روسيا تنتظر توضيحا من بريطانيا حول تقارير عن هجوم إلكتروني محتمل

صرح المتحدث باسم السفارة الروسية في لندن، اليوم الأحد، بأن عدم وجود رد فعل من السلطات البريطانية تجاه تقارير إعلامية عن تخطيط بريطانيا لهجوم إلكتروني ضد روسيا، قد يعني صحة هذه التقارير.

لندن — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم السفارة لوكالة "سبوتنيك" في رد على طلب الوكالة التعليق على ما نشرته صحيفة "صنداي تايمز" عن خطط بريطانيا لتنفيذ هجوم إلكتروني واسع النطاق على روسيا بهف ضرب بنيتها التحتية: "وفقا للسفارة، فإنه يجب على حكومة المحافظين أن توضح بشكل عاجل موقفها من خطط بريطانيا العنيفة في الفضاء الإلكتروني التي ذكرتها صحيفة "صنداي تايمز". قد يكون عدم وجود رد فعل واضح بمثابة أساس لمصداقية هذه المعلومات".

© AFP 2018 / JUSTIN TALLIS بريطانيا تدعو إلى الاستعداد للحرب مع روسيا

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "صنداي تايمز"، نقلا عن مصادر بين كبار المسؤولين الأمنيين، أن وزارة الدفاع البريطانية تدرس خيار شن هجمات إلكترونية واسعة النطاق من أجل قطع إمدادات الكهرباء في روسيا في حالة "عدوان" موسكو. ويشار إلى أنه إذا لم نأخذ في الاعتبار استخدام صواريخ برؤوس نووية، فإن ليس لدى بريطانيا ترسانة كافية من الأسلحة لمواجهة روسيا.

في هذا الصدد، خلصت الحكومة إلى أن الهجوم الإلكتروني واسع النطاق هو البديل الوحيد لاستخدام الأسلحة النووية ردا على "العدوان الروسي". الآن، وكما ذكرت الصحيفة، فإن الحكومة البريطانية ترغب في تطوير قدرات الإنترنت الهجومية في البلاد من أجل "إطفاء النور في الكرملين، إذا لزم الأمر".

وكان مدير مكتب رئيسة وزراء بريطانيا، ديفيد ليدينغتون، قد قال في وقت سابق، إنه ينبغي على الدول الغربية أن تكون متيقظة بخصوص روسيا، وتعزز الأمن السيبراني، ولكن في الوقت نفسه يجب إجراء حوار مع موسكو.