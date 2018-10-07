روسيا تطور اقتصادها ليصبح أقل اعتمادا على النفط والعقوبات

فلاديفوستوك — سبوتنيك. وقال ميلر في مقابلة مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" الذي يذاع على قناة "روسيا 1": "لقد أصبحنا أقل اعتمادًا على العوامل الخارجية، على الرغم من حقيقة أننا تلقينا ضربة مزدوجة: انخفاض أسعار النفط في الماضي والقيود الخارجية. ولكن، مع ذلك، أستطيع الآن أن أقول إن اقتصادنا أصبح أقل اعتماداً على أسعار النفط، وأقل اعتماداً على العقوبات. تعلمنا التعامل مع القيود المفروضة، بدأنا في تطوير اقتصادنا، والصناعة، والزراعة". ووفقا له، أصبحت روسيا أكثر استقلالا من حيث الاعتماد على التقنيات الأجنبية المستوردة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح في بداية العام الحالي أنه تم تجاوز مرحلة الركود في الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى ضرورة دفع عجلة الاقتصاد إلى النمو من أجل ضمان رفاهية المواطنين.
وقال بوتين خلال مراسم توقيع اتفاقية بين الحكومة الروسية، والنقابات العمالية وأصحاب العمل في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي: "اليوم تم تجاوز فترة الركود، وهناك نمو في مجالات مثل الصناعة، والزراعة، وأمامنا مهمة مشتركة لتوفير الطابع المستدام، والمستقر، والدفع بالاقتصاد نحو الوتيرة الإيجابية، وهو أمر مهم مبدئيا لضمان نمو الدخل الحقيقي للمواطنين".
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