الهند تشتري "إس-400" من روسيا بالرغم من التهديدات الأمريكية

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، اليوم الأحد، بأن عقد توريد منظومة الدفاع الصاروخية "إس-400" بين الهند وروسيا مبني على أساس من التعاون لسنوات طوال بين البلدين، استطاع أن يقوض تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليها.

موسكو — سبوتنيك. وأكد بوريسوف توقيع العقد خلال مقابلته مع قناة "روسيا" قائلا: "نعم. هو كذلك فعلا".

© Sputnik . Alexey Malgavko الهند تعتزم مواصلة المفاوضات مع روسيا بشأن منظومات "إس-400" الصاروخية

وأشار أن العقد "مبني على أساس من التعاون لسنوات طوال بين البلدين". وفي نفس الوقت أجاب عن سؤال بشأن أن العقوبات الأمريكية لم تستطع إقناع الهند بعدم توقيع العقد، قائلا: "نعم".

وقال ألكسندر ميخييف، الرئيس التنفيذي لشركة "روسوبورون إكسبورت"، إن روسيا بدأت تنفيذ عقد توريد منظومة "إس-400" للهند اعتبارا من يوم الجمعة.

يذكر أن روسيا والهند تعتبران اليوم أكبر دولتين شريكتين في مجال التعاون العسكري التقني، حيث تزيد نسبة الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية والسوفياتية الصنع في الجيش الهندي عن 70 في المئة، وتقوم روسيا سنويا بتوريد أسلحة ومعدات عسكرية إلى الهند بما قيمته 4.5 مليار دولار وأكثر.

ويشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي "إس-400 هي أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.

ويصل مدى عمل المنظومة إلى 400 كيلومتر، وهي قادرة على تدمير أهداف على ارتفاعات تصل إلى 30 كيلومتراً، ودخلت خدمة القوات المسلحة الروسية عام 2007.