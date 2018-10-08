سلطات كييف لم تمدد معاهدة الصداقة مع روسيا من أجل تحسين تقييمها قبل الانتخابات الرئاسية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، غريغوري كاراسين، أن سلطات كييف قررت عدم تمديد معاهدة الصداقة مع روسيا من أجل تحسين تقيمها قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2019.

موسكو — سبوتنيك. وقال كاراسين في مقابلة مع صحيفة "ازفستيا": من الواضح جدا أن السلطات في كييف قد نفذت ذلك [ عدم تمديد معاهدة الصداقة] وفقا حسابات لتحسين تقييمها المنخفض للغاية بطريقة ما في ضوء الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2019".