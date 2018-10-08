حاخام اليهود في روسيا ينتقد توريد "إس 300" لسوريا

انتقد الحاخام الأكبر لروسيا، بيريل لازار، قرار موسكو بتزويد سوريا بنظم الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-300"، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

© RIA Novosti . Mikhail Fomichev لمواجهة "إس 300"...تحصينات أمريكية جديدة لإسرائيل

وقال لازار : "أعتقد أن هذا خطأ لن يؤدي إلا إلى تصعيد الأمور في المنطقة".

وقد تم اتخاذ قرار تزويد "إس-300" لسوريا، عندما تم إسقاط الطائرة "إيل-20" الروسية في سوريا في 17 سبتمبر / إيلول الماضي، أثناء طريق العودة إلى قاعدة حميميم، أدى مقتل طاقمها المكون من 15 فردا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد صرحت أن الطيارين أن الطيارين الإسرائيليين قاموا بتغطية "إيل-20" ووضعوها تحت الهجوم.

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو:"إنه نتيجة للأفعال غير المسؤولة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي حدثت مأساة أدت إلى مقتل 15 جنديا روسيا".

وفي وقت لاحق، أعلن عن اتخاذ تدابير لتحسين أمن الأفراد العسكريين الروس في سوريا، بما في ذلك ليس فقط تسليم "إس-300"، ولكن أيضا تجهيز مراكز قيادة الدفاع الجوي السورية مع أنظمة التحكم الآلي، وتنفيذ الإذاعة الإلكترونية —الإلكترونية للملاحة الساتلية، والرادار على متن الطائرة وأنظمة الاتصالات للطيران المقاتلة، ومهاجمة الأجسام على سوريا الأراضي.

وصلت في الأسبوع الماضي، أول أربع قاذفات "إس-300" وغيرها من المعدات في سوريا. ومن المخطط تدريب الجيش السوري في غضون ثلاثة أشهر.