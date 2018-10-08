الخارجية الروسية تستدعي السفير الهولندي بسبب اتهامات ضد موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين 8 أكتوبر/تشرين الأول، أنه سيتم استدعاء السفير الهولندي في موسكو، رينيه جونز بوس، بسبب اتهامات السلطات الهولندية بحق روسيا.

موسكو — سبوتنيك. وقالت مصدر في الخارجية الروسية، لوكالة "سبوتنيك: "فيما يتعلق بحملة التضليل، التي نظمت في لاهاي، سيتم استدعاء الخارجية الروسية السفير الهولندي اليوم الاثنين".

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وأعلنت وزارة الدفاع الهولندية ، في 4 أكتوبر/تشرين الأول، أن استخباراتها أحبطت هجوما سيبرانيا على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حاول القيام بها أربعة مواطنين روس.

وقالت وزيرة الدفاع الهولندية، أنك بيليفيلد، إن الأربعة المواطنين الروس كان قد تم ترحيلهم من البلاد في 13 نيسان/أبريل، وأنه كان بحوزتهم جوازات سفر دبلوماسية.

وقال مصدر في وزارة الخارجية الروسية إنه لم تكن هناك هجمات سيبرانية من جانب روسيا على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، لأن موسكو لديها بالفعل إمكانية الولوج إلى معلومات المنظمة، ووصف الاتهامات بأنها "مثال لبعض الدول الغربية التي وصلت إلى مرحلة الظلامية".

وأضافت الوزارة أيضا أن "هوس التجسس" الغربي أصبح يكتسب زخما.

وفي وقت لاحق، أصدرت الولايات المتحدة وكندا اتهامات ضد روسيا. مشيرة إلى أن سبعة "موظفين من الاستخبارات العسكرية الروسية متورطين في هجمات إلكترونية على النظام الانتخابي الأمريكي، ومختبرات مكافحة المنشطات، وشركة "وستنغهاوس" للطاقة النووية، وسرقة بيانات ونشرها، وغسيل أموال باستخدام العملة المشفرة.