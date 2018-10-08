الخارجية الروسية تستدعي السفير الهولندي بسبب اتهامات ضد موسكو

موسكو — سبوتنيك. وقالت مصدر في الخارجية الروسية، لوكالة "سبوتنيك: "فيما يتعلق بحملة التضليل، التي نظمت في لاهاي، سيتم استدعاء الخارجية الروسية السفير الهولندي اليوم الاثنين".
وقالت وزيرة الدفاع الهولندية، أنك بيليفيلد، إن الأربعة المواطنين الروس كان قد تم ترحيلهم من البلاد في 13 نيسان/أبريل، وأنه كان بحوزتهم جوازات سفر دبلوماسية.
وقال مصدر في وزارة الخارجية الروسية إنه لم تكن هناك هجمات سيبرانية من جانب روسيا على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، لأن موسكو لديها بالفعل إمكانية الولوج إلى معلومات المنظمة، ووصف الاتهامات بأنها "مثال لبعض الدول الغربية التي وصلت إلى مرحلة الظلامية".
وأضافت الوزارة أيضا أن "هوس التجسس" الغربي أصبح يكتسب زخما.
وفي وقت لاحق، أصدرت الولايات المتحدة وكندا اتهامات ضد روسيا. مشيرة إلى أن سبعة "موظفين من الاستخبارات العسكرية الروسية متورطين في هجمات إلكترونية على النظام الانتخابي الأمريكي، ومختبرات مكافحة المنشطات، وشركة "وستنغهاوس" للطاقة النووية، وسرقة بيانات ونشرها، وغسيل أموال باستخدام العملة المشفرة.
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