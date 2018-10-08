موسكو تحدد المستفيد من الأوضاع بعد توريد "إس 300" إلى سوريا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه بعد تسليم منظومة الدفاع الجوي "إس-300" إلى سوريا، تغير الوضع لصالح من لا يؤيدون العدوان ضد هذا البلد.

© Sputnik . Alexey Nikolsky حاخام اليهود في روسيا ينتقد توريد "إس 300" لسوريا

موسكو — سبوتنيك . أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن الوضع تغيير لصالح من لا يؤيدون العدوان ضد سوريا بعد تسليم منظومة الدفاع الجوي "إس-300" لهذه الدولة.

وقال فيرشينين لوكالة "سبوتنيك": "أنطلق من أن الوضع تغير فعلا لصالح من يعتبر أنه لا يجب أن تكون هناك أعمال عدائية ضد سوريا".

وأشار إلى أنه تم تصدير هذه المنظومات لسوريا "بأوامر الرئيس الروسي، إنها تعزز بشكل كبير القدرات الدفاعية للبلاد، وتحديدا الدفاع الجوي لسوريا، وأعتقد أن ذلك أفضل لاستقرار الوضع".

وقد وصلت في الأسبوع الماضي، أول أربع قاذفات "إس-300" وغيرها من المعدات في سوريا. ومن المخطط تدريب الجيش السوري في غضون ثلاثة أشهر.

«Звезда» публикует новые кадры доставки ЗРК С-300 в Сирию pic.twitter.com/Ig4ZyWpWyF — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) October 7, 2018

​ونشرت قناة "زفيزدا" على صفحتها في تويتر، أمس الأحد، مشاهد جديدة لعملية تسليم منظومات الدفاع الجوي "إس-300" لسوريا.

ويظهر في الفيديو إخراج المنظومة من طائرة النقل الحربية "أن-124 روسلان".