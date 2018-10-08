إعادة الإعمار والاقتصاد أولوياته... وفد الدبلوماسية الشعبية الروسية يصل دمشق

بدأ وفد الدبلوماسية الشعبية في روسيا زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، يقوم خلالها بزيارة عدد من المحافظات السورية، وسيعقد لقاءات مع عدد من الشخصيات السورية في مختلف تلك المحافظات.

ويضم الوفد الروسي الذي جاء بدعوة من مؤسسة "بوابة سر" وبالتعاون مع وزارة السياحة السورية، ممثلين عن المجتمع المدني الروسي ومستشرقين ومستعربين ومنظمات تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية وأكاديميين في مراكز البحوث العلمية والاستراتيجية، والمجلس الروسي للتعاون الدولي ولجان وممثليات منظمة حقوق الإنسان ومدراء وأصحاب مؤسسات سياحية روسية.

وسيقوم الوفد خلال زيارته لعدد من المحافظات السورية بعقد لقاءات مع عدد من الشخصيات الرسمية وغير الرسمية في مختلف المحافظات التي سيزورها.

وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على الواقع الحقيقي والعملي والأمني في البلاد وخاصة بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في القضاء على الإرهاب واستعادة الدولة السورية السيطرة على أراضي الجمهورية العربية السورية وتحريرها من الإرهاب على غرار ما يصورها الإعلام الغربي وبعض الإعلام العربي المغرض.

كما يتضمن برنامج زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية في روسيا، البحث عن فرص وإمكانيات المساعدة الفعلية الروسية في عملية إعادة الإعمار في سوريا والبحث عن فرص الاستثمارات الروسية في سوريا لاسيما في مجال السياحة والتنمية البشرية، إضافة إلى نقل صورة الواقع الحقيقي للوضع في البلاد إلى روسيا لتشجيع عمل مختلف القطاعات الاقتصادية الروسية للقيام بزيارات إلى سوريا والمساهمة الفعلية في عملية إعادة الإعمار وتشجيع السياح الروس بشكل خاص للقيام بزيارات إلى سوريا لما لها من أهمية في كافة مجالات السياحة بما فيها السياحة الدينية.