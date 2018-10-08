شويغو يبحث مع رئيس أركان القوات اليابانية المساعدة الإنسانية لسوريا وعودة اللاجئين

وذكر شويغو بأنه تحدث مع نظيره الياباني بهذا الصدد خلال المحادثات بين وزراء الدفاع والخارجية الروسيين واليابانيين بصيغة "2+2".
وأضاف شويغو:
"على وجه الخصوص، هذا يتعلق بقضايا مواصلة تعاون بلادنا في الشرق مع جارتنا اليابان".
بدوره أكد رئيس الأركان المشتركة لقوات الدفاع في اليابان، كاتسوتوسي كاوانو، أن وزارة الدفاع اليابانية تتخذ نهج روسيا نفسه فيما يتعلق بالأزمة السورية.
ونقل كاتسوتوسي كاوانو أحر التحيات من وزير دفاع بلاده لشويغو.
يذكر أن الجولة الثالثة من المحادثات بين وزراء الدفاع والخارجية الروسيين واليابانيين بصيغة "2+2" ، عقدت في 31 تموز/ يوليو الماضي في موسكو. واتفق الجانبان على الإسراع في التحضيرات لمؤتمر القمة على أعلى المستويات في أيلول / سبتمبر، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي ، فضلا عن عقد اجتماعات دورية لنواب وزراء الخارجية و الدفاع لكلا البلدين ومواصلة التعاون بشأن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.
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