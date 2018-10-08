شويغو يبحث مع رئيس أركان القوات اليابانية المساعدة الإنسانية لسوريا وعودة اللاجئين

بحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الإثنين، مع رئيس الأركان المشتركة لقوات الدفاع في اليابان، كاتسوتوسي كاوانو، مسائل المساعدة الإنسانية لسوريا وعودة اللاجئين.

© Sputnik . Alexander Vilf الخارجية اليابانية: لا تغير في مواقف اليابان من المفاوضات بشأن معاهدة السلام مع روسيا

موسكو — سبوتنيك . وقال شويغو مفتتحا اللقاء: "أعتقد أنه ستكون لدينا اليوم إمكانية لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بتعاوننا العسكري والآفاق المستقبلية للعمل المشترك بشأن الأمن. وهذا، بالطبع ، يتعلق بكل من مكافحة القرصنة وتقديم المساعدة لسوريا، حيث كانت مواقف اليابان نشطة واتخذت خطوات مثمرة لمساعدة أولئك الذين يحتاجون هذه المساعدة، وكذلك للمساعدة في مسألة عودة اللاجئين".

وذكر شويغو بأنه تحدث مع نظيره الياباني بهذا الصدد خلال المحادثات بين وزراء الدفاع والخارجية الروسيين واليابانيين بصيغة "2+2".

وأضاف شويغو:

"على وجه الخصوص، هذا يتعلق بقضايا مواصلة تعاون بلادنا في الشرق مع جارتنا اليابان".

بدوره أكد رئيس الأركان المشتركة لقوات الدفاع في اليابان، كاتسوتوسي كاوانو، أن وزارة الدفاع اليابانية تتخذ نهج روسيا نفسه فيما يتعلق بالأزمة السورية.

ونقل كاتسوتوسي كاوانو أحر التحيات من وزير دفاع بلاده لشويغو.

يذكر أن الجولة الثالثة من المحادثات بين وزراء الدفاع والخارجية الروسيين واليابانيين بصيغة "2+2" ، عقدت في 31 تموز/ يوليو الماضي في موسكو. واتفق الجانبان على الإسراع في التحضيرات لمؤتمر القمة على أعلى المستويات في أيلول / سبتمبر، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي ، فضلا عن عقد اجتماعات دورية لنواب وزراء الخارجية و الدفاع لكلا البلدين ومواصلة التعاون بشأن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.