موسكو تقيم عملية احتجاز وطرد 4 مواطنين روس على أنه "استفزاز"

قالت وزارة الخارجية الروسية إنها سلمت سفيرة هولندا لدى روسيا مذكرة تتضمن تقييم موسكو لعملية احتجاز وطرد 4 مواطنين روس على أنه "استفزاز".

موسكو — سبوتنيك . أعلنت الخارجية الروسية أن مشاركة لاهاي في الحملات المناهضة لروسيا تتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للعلاقات الثنائية، ومسؤولية ذلك تقع على هولندا.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنها سلمت سفيرة هولندا لدى روسيا مذكرة تتضمن تقييم موسكو لعملية احتجاز وطرد 4 مواطنين روس على أنه استفزاز.

وقالت الخارجية في بيان: "تم اُبلاغ الجانب الهولندي بأنه أمر غير بناء مواصلة مشاركته في الحملات الدعائية الاستفزازية ضد روسيا، وآخر مثال على ذلك كان مؤتمرا صحفيا عقد في 4 تشرين الأول/ أكتوبر في لاهاي، حيث تم توجيه اتهامات زعمت تحضير أشخاص روس لهجمات إلكترونية ضد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أبريل/ نيسان 2018".

وأضافت "ردا على المذكرة التي وصلت في 4 أكتوبر من وزارة الخارجية الهولندية تم تسليم رينيه جونز-بوز (سفيرة هولندا) رد روسي. ويشدد على أن الجانب الروسي ينظر في حادثة احتجاز وطرد المواطنين الروس على أنه استفزاز".