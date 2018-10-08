موسكو تقيم عملية احتجاز وطرد 4 مواطنين روس على أنه "استفزاز"

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنها سلمت سفيرة هولندا لدى روسيا مذكرة تتضمن تقييم موسكو لعملية احتجاز وطرد 4 مواطنين روس على أنه استفزاز.
وقالت الخارجية في بيان: "تم اُبلاغ الجانب الهولندي بأنه أمر غير بناء مواصلة مشاركته في الحملات الدعائية الاستفزازية ضد روسيا، وآخر مثال على ذلك كان مؤتمرا صحفيا عقد في 4 تشرين الأول/ أكتوبر في لاهاي، حيث تم توجيه اتهامات زعمت تحضير أشخاص روس لهجمات إلكترونية ضد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أبريل/ نيسان 2018".
وأضافت "ردا على المذكرة التي وصلت في 4 أكتوبر من وزارة الخارجية الهولندية تم تسليم رينيه جونز-بوز (سفيرة هولندا) رد روسي. ويشدد على أن الجانب الروسي ينظر في حادثة احتجاز وطرد المواطنين الروس على أنه استفزاز".
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