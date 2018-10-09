الكشف عن تفاصيل جديدة لتوريد "إس-300" لسوريا

وذكرت تقارير إعلامية نقلا عن مصدر عسكري أن روسيا أتمت، في أول أكتوبر/تشرين الأول، توريد 3 بطاريات من منظومات صواريخ "إس-300بي إم" لسوريا.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "فزغلاد" بأن كل بطارية تضم 8 قواذف صواريخ.

وتسلمت سوريا مع القواذف أكثر من 100 صاروخ

وبحسب المصدر، فإن منظومات الصواريخ التي تم تسليمها إلى سوريا كانت موجودة في حوزة أحد أفواج الصواريخ المضادة للطيران التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية والذي حصل مؤخرا على منظومات "إس-400 تريومف".

وخضعت صواريخ "إس-300بي إم" للعملية التطويرية التصليحية قبل تسليمها إلى سوريا.

ونوه المصدر بأن روسيا قدمت منظومات "إس-300بي إم" إلى سوريا بشكل مجاني.

وقررت روسيا تعزيز الدفاع الجوي السوري بعدما قام الطيران الحربي الإسرائيلي بغارة على منطقة اللاذقية السورية في 17 سبتمبر/أيلول.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في الثاني من أكتوبر توريد منظومات "إس-300" لسوريا.