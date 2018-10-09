دور مهم للبرلمانيين في إعادة السلام في سوريا

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الثلاثاء، أنه بإمكان برلمانيي العالم تقديم مساهمة كبيرة في تحقيق السلام والوئام في سوريا.

أنطاليا — سبوتنيك. وقال فولودين، في كلمة له خلال الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات دول أوراسيا: "معظم الأراضي السورية تم تحريرها من الإرهابيين. اليوم من المهم تقديم مساعدة للشعب السوري على استعادة اقتصاد البلاد وتحقيق السلام المدني. يجب أن يحل الوفاق في الأرض السورية. ويمكن للبرلمانيين أن يقدموا مساهمة كبيرة في حل هذه المشكلة".

ولفت فولودين إلى أن هذا الاجتماع يعقد في منطقة الشرق الأوسط، حيث محاربة الإرهاب جارية، مشيرا إلى أهمية قرارات رؤساء روسيا وتركيا وإيران فيما يتعلق بحل الوضع في سوريا.

والجدير بالذكر أن الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات دول أوراسيا انطلق، في وقت سابق من اليوم، في منتجع أنطاليا بتركيا، حيث ستُبحث عمليات التكامل الاقتصادي في أوراسيا، إضافة إلى حماية البيئة ومواجهة التحديات والتهديدات العالمية كالإرهاب وتهريب المخدرات.

وعقد الاجتماع الأول لرؤساء برلمانات أوراسيا في موسكو في نيسان/ أبريل 2016، وتلاه الاجتماع الثاني في سيئول في حزيران/ يونيو 2017.