روسيا تكشف مصير انضمامها لمنظمة "أوبك"

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا تخطط للانضمام إلى منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، لكنها قد تشارك فيها بصفة عضو مراقب.

موسكو — سبوتنيك. وقال نوفاك في مقابلة مع قناة "روسيا 24" على هامش "أسبوع الطاقة الروسي"، مجيبا عن سؤال حول إمكانية انضمام روسيا للمنظمة: "أعتقد أنه لا توجد ضرورة وجدوى من ذلك، خصوصاً أن الأمر يفرض علينا التزامات معينا".

وأضاف وزير الطاقة الروسي: "في الوقت نفسه، ليس لدينا التزامات قانونية، وهي معقدة إلى حد ما، وفي رأيي، لا توجد حاجة لذلك، لأنه، على سبيل المثال، هناك مقترح النظر في مشاركة روسيا كعضو مراقب في منظمة "أوبك" للمنتجين والمصدرين، ويجري النظر في هذا المقترح، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد. نحن بحاجة إلى تقدير كل شيء على محمل الجد".

وأشار نوفاك إلى أن "أوبك" موجودة منذ 50 عاماً، مضيفا أن تلك الأدوات لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، والتي تستخدم حاليا في إطار التعاون مع دول "أوبك +" ، "تعمل بكامل طاقتها".

وتابع وزير الطاقة الروسي أن اقتراح "أوبك" لروسيا لتصبح دولة مراقبة في المنظمة أصبح معروفا في حزيران/يونيو الماضي، مشيرا إلى أن موسكو سوف تدرس هذا الاقتراح بعناية.

Александр Новак @novakav1: Мы будем обеспечивать и продолжать обеспечивать внутренний рынок, совершенствовать те услуги, которые оказывает электроэнергетика, улучшать качество товаров, поставляемых на рынок по стабильным и приемлемым ценам. pic.twitter.com/QYx94waE0W — Минэнерго России (@MinenergoGov) October 9, 2018

وصرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في 23 أيلول/سبتمبر الماضي، إن بلاده لا تزال تدرس عرضا من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، قدمته في حزيران/يونيو، للانضمام للمنظمة بصفة مراقب.

كما صرح الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عبد الله سلام البدري، لوكالة "نوفوستي"، في 5 حزيران/يونيو، أن المنظمة لا تعارض انضمام أعضاء جدد إليها في حال كانوا يشاركون مصالحها، بما فيهم روسيا.