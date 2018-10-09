روسيا وأمريكا تقرران استكشاف كوكب الزهرة معا

قالت الباحثة في معهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، إيرينا كوفالينكو، إن رواد الفضاء الروس بالتعاون مع زملائهم الأمريكيين سيبدأون استكشاف كوكب الزهرة في عام 2026.

يتضمن المشروع، الذي أطلق عليه اسم "الزهرة — دي" إطلاق المركبة باستخدام صاروخ "أنغارا". وكان المشروع جزءا من برنامج الفضاء الفيدرالي الروسي حتى عام 2025، ولكن تم استبعاده، بسبب عدم التمويل الحكومي له.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة أبدت اهتماما كبيرا بالمشروع في عام 2013، وبعد ذلك تم إنشاء مجموعة عمل مشتركة على أساس مشروع "الزهرة — دي" بمشاركة كلا الدولتين.

ويشار إلى أنه تم إيقاف عمل المجموعة في عام 2014 بعد الانقلاب في أوكرانيا، وتم استئناف العمل في عام 2015. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع في عام 2018.