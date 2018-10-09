الأمن الروسي: الإرهابيون الدوليون يستخدمون أطفالا في أنشطتهم الإجرامية

أعلن رئيس جهاز الأمن الفدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن الإرهابيين الدوليين يستخدمون أطفالاً ومراهقين بشكل كبير، في أنشطتهم الإجرامية.

موسكو — سبوتنيك. وقال بورتنيكوف خلال اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: "تركز عناصر المنظمات الإرهابية الدولية على تعزيز إيديولوجية الإرهاب بين وسط الشباب. وتستخدم بشكل كبير قاصرين في تنفيذ أعمال العنف".

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ونقلت اللجنة عن بورتنيكوف قوله، إن أربعة من من أصل 5 مشاركين في سلسلة هجمات أغسطس/آب الماضي، استهدفت ضباط أجهزة إنفاذ القانون في جمهورية الشيشان ، لم تصل أعمارهم الثامنة عشرة عاماً.

وفي أواخر أغسطس/آب، هاجم عدد من الشبان، في عدة أماكن مختلفة في الشيشان، وبشكل متزامن، ضباط الشرطة، حيث أسفرت هذه الهجمات عن مقتل أربعة منهم، وفجر آخر نفسه ليصرع أيضا. بعد ذلك أعرب رئيس الجمهورية، رمضان قديروف، عن رأي مفاده بأن الهجمات نفذت بأمر من جهات خارجية.