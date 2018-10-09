الأمن الروسي: الإرهابيون الدوليون يستخدمون أطفالا في أنشطتهم الإجرامية

موسكو — سبوتنيك. وقال بورتنيكوف خلال اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: "تركز عناصر المنظمات الإرهابية الدولية على تعزيز إيديولوجية الإرهاب بين وسط الشباب. وتستخدم بشكل كبير قاصرين في تنفيذ أعمال العنف".
وفي أواخر أغسطس/آب، هاجم عدد من الشبان، في عدة أماكن مختلفة في الشيشان، وبشكل متزامن، ضباط الشرطة، حيث أسفرت هذه الهجمات عن مقتل أربعة منهم، وفجر آخر نفسه ليصرع أيضا. بعد ذلك أعرب رئيس الجمهورية، رمضان قديروف، عن رأي مفاده بأن الهجمات نفذت بأمر من جهات خارجية.
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