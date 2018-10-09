وفد عسكري روسي يتبادل مع الهند تجربة مكافحة الإرهاب في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وفد أكاديمية الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيتبادل تجربتهُ في مكافحة الإرهاب الدولي في سوريا مع الهند.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية "اختتم وفد الأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية برئاسة رئيس الأكاديمية، الفريق أول فلاديمير زارودنيتسكي، زيارة إلى دلهي، تشارك من خلالها مع الزملاء الهنود الخبرة المكتسبة من محاربة الإرهاب الدولي في سوريا".

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وأشار البيان إلى أن الضباط الروس زاروا كلية الدفاع الوطني ومقر الدفاع المشترك ومركز الأمم المتحدة لحفظ السلام. وبالإضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان تطوير التعاون وتبادل الخبرات حول تنظيم الأنشطة التعليمية والعلمية.

وأضاف البيان "أعربت قيادة الجامعة العسكرية الهندية عن اهتمامها بمواصلة تطوير التعاون في مجال تدريب الأفراد العسكريين في روسيا والهند. وتمت زيارة الوفد العسكري الروسي بدعوة من الجانب الهندي وفقا لخطة التعاون العسكري الثنائي".

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، كان قد التقى يوم الخميس الماضي في موسكو، مع وفد من الجيش الهندي برئاسة قائد الجيش الهندي، الجنرال بيبين راوات، وأكد غيراسيموف، أنه على مدى العقود الماضية، طورت روسيا والهند علاقات وثيقة وودية تتميز بمستوى عال من الثقة، وفي نفس الوقت، تتمتع العلاقات الروسية-الهندية بطابع الشراكة الاستراتيجية المميزة.

يذكر أن روسيا والهند تعتبران اليوم أكبر دولتين شريكتين في مجال التعاون العسكري التقني، حيث تزيد نسبة الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية والسوفيتية الصنع في الجيش الهندي عن 70 في المئة، وتقوم روسيا سنويا بتوريد أسلحة ومعدات عسكرية إلى الهند بما قيمته 4.5 مليار دولار وأكثر.