بوتين يعتزم لقاء الرئيس المصري قريبا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يخطط للقاء الرئيس المصري قريبا وسيقدم له تفاح من إقليم ستافروبل

ستافروبل — سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقائه العاملين في شركة "راسفيت" للزراعة: "قريبا سأستضيف الرئيس المصري، دعونا نضيفه من تفاحكم".

وقال بوتين إنه "سوف ينقل بكل سرور هدايا ستافروبول إلى زملائه"، ونصح رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف الذي شارك في الحوار بتعريف الزملاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بنجاحات المزارعين الروس. وقال بوتين "الحمد لله ، لدينا علاقات جيدة معهم."

وكان نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، قال إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يزور روسيا منتصف الشهر الجاري.

وأضاف بوغدانوف، الرئيس السيسي سيناقش مع نظيره الروسي مسائل التعاون العسكري التقني، واستئناف الرحلات إلى المنتجعات المصرية.