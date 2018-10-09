خبير: دبلوماسي أكثر خبرة في منصب هايلي يمكن أن يغير العلاقات مع روسيا نحو الأفضل

موسكو — سبوتنيك. وقال الخبير في محادثة مع وكالة "سبوتنيك": نيكي هايلي هي سياسي إقليمي نموذجي، وبالنسبة لها كان هذا التعيين قفزة كبيرة في حياتها المهنية مقارنة بمنصب حاكم ولاية. لكن هذا الشخص، الذي لم تكن له أبدا أية علاقة بالسياسة الخارجية، بصفة عامة، يفتقر للخبرة من وجهه نظر الدبلوماسية العالمية. ولا يمتلك وزنا داخل السياسة الأمريكية.
وأضاف الخبير بأن نيكي هايلى أظهرت عدم مبالاة وبرودة وغطرسة بهذا المعنى في "أفضل التقاليد" للدبلوماسية الأمريكية، بالإضافة إلى المحلية والإقليمية، من خلال خطاباتها.
ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، قبول استقالة نيكي هايلي، كسفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. وقالت مصادر في البيت الأبيض إن هايلي ناقشت استقالتها مع ترامب الأسبوع الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن هايلي شغلت منصبها منذ نصب ترامب في كانون الثاني/يناير عام 2017، واعتادت إظهار مواقف مؤيدة لترامب، وأشرفت على انسحاب واشنطن من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي وصفته بأنه "أعظم فشل" للأمم المتحدة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)