وزير الطاقة الروسي يرد على تصريحات ولي العهد السعودي

وقال الوزير للصحفيين إن "استراتيجية روسيا في إنتاج النفط تنص على الحفاظ بل وعلى زيادة الإنتاج. لذلك، فإن روسيا سوف تظل رائدة في هذا المجال".
هذا وتوقع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان آل سعود، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، أن ينخفض في المستقبل عدد البلدان المنتجة للنفط وأن تختفي دول كثيرة من السوق العالمية للذهب الأسود.
وأوضح محمد بن سلمان قائلا "على سبيل المثال، نعتقد أنه في غضون خمس سنوات ستخفض الصين إنتاجها من النفط بشكل كبير، هذا إذا لم تختف من السوق كليا. وسوف يتوالى الآخرون في الاختفاء من السوق كل يوم كدول منتجة للنفط، وبعد 19 عاما، سينخفض الإنتاج في روسيا من 10 ملايين برميل بشكل كبير أو سيتوقف تماما" حسب قول ولي العهد السعودي.
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