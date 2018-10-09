وزير الطاقة الروسي يرد على تصريحات ولي العهد السعودي

علق وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، على تصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن خروج روسيا من سوق النفط بعد 19 عاما قائلا "استراتيجيتنا تتضمن زيادة الإنتاج".

وقال الوزير للصحفيين إن "استراتيجية روسيا في إنتاج النفط تنص على الحفاظ بل وعلى زيادة الإنتاج. لذلك، فإن روسيا سوف تظل رائدة في هذا المجال".

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE مجلس الاتحاد الروسي يرد على تصريحات ولي العهد السعودي

وأضاف "روسيا اليوم هي الرائدة في سوق النفط العالمية، وستبقى كذلك على المدى الطويل. استراتيجيتنا هي الحفاظ على إنتاج النفط على المستوى الحالي وحتى مع زيادة طفيفة".

هذا وتوقع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان آل سعود، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، أن ينخفض في المستقبل عدد البلدان المنتجة للنفط وأن تختفي دول كثيرة من السوق العالمية للذهب الأسود.

وأوضح محمد بن سلمان قائلا "على سبيل المثال، نعتقد أنه في غضون خمس سنوات ستخفض الصين إنتاجها من النفط بشكل كبير، هذا إذا لم تختف من السوق كليا. وسوف يتوالى الآخرون في الاختفاء من السوق كل يوم كدول منتجة للنفط، وبعد 19 عاما، سينخفض ​​الإنتاج في روسيا من 10 ملايين برميل بشكل كبير أو سيتوقف تماما" حسب قول ولي العهد السعودي.