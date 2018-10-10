صنع مسدس أساسي جديد للقوات المسلحة في روسيا

وأنتجه معهد أبحاث الهندسة الميكانيكية الدقيقة (اختصارا: تسنيتوتشماش).

© Sputnik . Sergey Mamontov منتجات معهد "تسنيتوتشماش"

وصرح ألبرت باكوف، مدير عام المعهد، لـ"سبوتنيك" بأن اللجنة الحكومية ستُكمل اختبارات عليه — حسب توجيهات وزارة الدفاع الروسية — في ديسمبر/كانون الأول 2018.

وبعد إجراء الاختبار النهائي ستتخذ وزارة الدفاع قرارها بشأن تسليمه إلى القوات المسلحة الروسية.

وسيحل المسدس الجديد محل مسدس ماكاروف في الجيش الروسي.

ويُعتبر مسدس ماكاروف سلاجاً أساسياً من نوعه للجيش الروسي في الوقت الحالي.

ودخل المسدس المعروف باسم مخترعه المهندس الروسي نيكولاي ماكاروف، الخدمة في الجيش الروسي في عام 1951.

ويتميز هذا المسدس بصغر حجمه ودقته وفعاليته وسهولة استخدامه.