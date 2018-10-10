موسكو: تغيير وضع مرتفعات الجولان بدون الرجوع لمجلس الأمن يعد انتهاكا بقراراته

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن تغيير وضع مرتفعات الجولات بدون الرجوع لمجلس الأمن الدولي يعد انتهاكا للاتفاقيات القائمة.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف: "تم تحديد وضع مرتفعات الجولان بقرارات مجلس الأمن الدولي، وتغيير هذا الوضع بدون الرجوع لمجلس الأمن، أعتقد، سيكون انتهاكا مباشرا لهذه القرارات".

© Sputnik . Ramil Sitdikov لافروف: تم إزالة كافة مخاوف إسرائيل في منطقة مرتفعات الجولان

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن الجمعة 28 سبتمبر/أيلول الماضي، أن كل مخاوف إسرائيل في منطقة مرتفعات الجولان قد تم إزالتها، وروسيا نفذت ما وعدت به.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي على هامش أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "عندما أعربت إسرائيل عن قلقها من أن الوحدات الإيرانية أو الموالية لإيران كانت في الواقع على الخط الفصل في مرتفعات الجولان، توصلنا إلى تفاهم، خاصة أنه في ذلك الوقت تم تحرير منطقة خفض التصعيد الجنوبية من الإرهابيين، وتراجعت الوحدات الإيرانية أكثر من 100 كيلومتر كما طلب منا الإسرائيليون، والأمريكيون".

تم الاستيلاء على هضبة الجولان السورية من قبل إسرائيل خلال الحرب العربية الإسرائيلية في عام 1967، وفي عام 1981 أقر البرلمان الإسرائيلي قانوناً تبسط من خلاله الدولة العبرية سيادتها على هذه الأراضي من طرف واحد.

ومن جانبه أعلن مجلس الأمن رفضه لمبدأ الاستيلاء على الأراضي بالقوة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، معتبراً قرار إسرائيل بخصوص الجولان باطلًا ولا يملك أي أساس قانوني على الصعيد الدولي، ومطالباً تل أبيب باعتبارها قوة محتلة، بإلغاء قرارها فوراً، وإعادة مرتفعات الجولان إلى سوريا.