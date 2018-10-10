روسيا تكشف عن خصمها في العالم

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، بأن بلاده لا تعتبر الغرب صديقا لها، بل خصما.

موسكو — سبوتنيك. وقال ريابكوف في مقابلة نشرت في صحيفة "فاينانشيال تايمز": "لا نعتقد أنهم في الغرب بالمعنى الواسع… هم أصدقاؤنا، لكننا ننظر للغرب على أنه خصم يعمل على تقويض مواقف روسيا وآفاق التطور الطبيعي لروسيا".

ووفقا له، فإن الوضع في العلاقات مع الغرب، وعلى وجه الخصوص، روسيا والولايات المتحدة، الآن "هو أسوأ بكثير مما كان عليه حتى في اللحظات الحارة أو بالأحرى الباردة في الماضي."

والجدير بالذكر، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة ودول الغرب تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014. وتعتبر أزمة العلاقات هذه بين روسيا والغرب، الأسوأ منذ انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية قبل أكثر ربع قرن. وذلك على الرغم من أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي، دونالد ترامب، أعربا عقب أول قمة رسمية لهما في هلسنكي في 16 تموز/يوليو الماضي، عن الاهتمام في تحسين العلاقات الثنائية.