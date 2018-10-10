موسكو: نحو ألف مسلح يغادرون إدلب وسحب قرابة 100 وحدة تقنية

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، أن أكثر من ألف مسلح غادروا المنطقة منزوعة السلاح في إدلب وتم سحب قرابة مئة وحدة تقنية قتالية.

كوكتيبل — سبوتنيك. وقالت الناطقة في إحاطة إعلامية "حتى الآن، غادر أكثر من ألف مسلح المنطقة منزوعة السلاح، وتم سحب نحو 100 قطعة من التقنيات".

وأضافت "يوم 9 أكتوبر أفادت وسائل إعلام تركية عن سحب الأسلحة الثقيلة، ونحن حالياً نتأكد من هذه المعلومات عبر خبرائنا".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صرح اليوم بأنه لا يستبعد تأخر موعد تشكيل المنطقة المنزوعة السلاح في سوريا ليوم أو يومين.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي "يتم تنفيذ هذه الاتفاقيات، الدور الرئيس يلعبه شركاؤنا الأتراك، الذين يبذلون الجهود لكي تتعاون المجموعات المتواجدة هناك مع هذه المهمة، ومؤتمرنا يؤكد أن هذه العملية تتقدم بشكل ثابت بما في الكفاية".

وتابع "يوم 15 أكتوبر تنتهي المهلة المحددة لتشكيل هذه المناطق المنزوعة السلاح، والتأخر ليوم أو يومين لا يلعب أي دور، على كل، الأهم هو جودة هذا العمل، ونحن نؤيد بنشاط هذا العمل الذي يقوم به الشركاء الأتراك".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ثمّن، أمس الثلاثاء، مذكرة التفاهم التي أبرمها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في قمة سوتشي، الشهر الماضي، حول منطقة إدلب السورية.

ووفقا لوكالة "الأناضول"، جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح منتدى الأعمال التركي المجري، في بودابست، يوم الثلاثاء.