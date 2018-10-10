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22:12 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    رئيس الوزراء الروسي الأسبق يفغيني بريماكوف

    إزاحة الستار عن تمثال بريماكوف في المركز الثقافي الروسي في القاهرة

    © RIA Novosti . Alexei Nikolskiy
    روسيا
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    في حضور رئيس جهورية تتارستان الروسية، روستام مينيخانوف، والسفير الروسي في القاهرة سيرغي كيربيتشنكو، وأليكسي تيفانيان مدير المركز الثقافي الروسي في القاهرة، يتم إزاحة الستار عن تمثال نصفي للأكاديمي ورجل الدولة ورئيس وزراء روسيا السابق يفغيني بريماكوف.

    سبوتنيك. يتم إزاحة الستار عن تمثال نصفي للأكاديمي ورجل الدولة ورئيس وزراء روسيا السابق يفغيني بريماكوف في تمام السابعة مساء يوم الأحد الموافق 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في مقر المركز الثقافي الروسي في الدقي، وذلك في إطار احتفالات المركز الثقافي الروسي بالذكرى الـ75 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا. والتمثال من تصميم الفنان محمد ثابت.

    الرئيس بوتين يحضر حفل تأبين المرحوم يفغيني بريماكوف
    © Sputnik . Sergej Guneev
    بريماكوف أخرج روسيا من أزمة قاسية وأنقذ جهازها الاستخباري
    جدير بالذكر أن بريماكوف يعد أحد مهندسي السياسة الخارجية السوفيتية ثم الروسية لسنوات طويلة، كما أنه عمل في مصر، التي أحبها، لعدة سنوات وارتبط بالعديد من الأصدقاء المصريين.

    وكان له جولات مكوكية كممثل للسياسة الخارجية الروسية مع الزعماء العرب، منهم السادات والملك حسين وصدام حسين وياسر عرفات وحافظ الأسد والقذافي، وأصدر كتابا عن هذه المرحلة بعنوان "الكواليس السرية للشرق الأوسط" نشر فيه العديد من الوثائق والأسرار التي لم يسبق نشرها.

    ويشار إلى أن بريماكوف نقل للرئيس عبد الناصر قرار الاتحاد السوفيتي بالدعم اللامحدود لمصر بعد هزيمة 67 كما أنه تقلد العديد من المناصب من مراسل لجريدة "البرافدا" السوفيتية في القاهرة، إلى نائب رئيس تحرير الجريدة إلى مدير معهد الاقتصاد والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية ورئيس المخابرات الروسية ووزير الخارجية ونائب في البرلمان إلى رئيس وزراء روسيا السابق.

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    الكلمات الدلالية:
    بريماكوف, القاهرة, روسيا
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