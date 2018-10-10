بوتين خلال لقائه البطل نورمحمدوف: روسيا أسرة متماسكة مستعدة لرد أي هجوم خارجي

وصف الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، روسيا بأسرة متماسكة بين أفرادها، يمكن أن يحدث ضمنها "أي شيء"، إلا أنها مستعدة دائما للرد على أي هجوم خارجي.

أوليانوفسك — سبوتنيك. قال بوتين خلال لقائه بطل العالم حبيب نورمحمدوف، الذي أحرز مؤخرا حزام بطولة "يو إف سي": "نحن داخل البلاد، كما أعتقد، نحن أسرة كبيرة. وداخل الأسرة يمكن أن يحدث أي شيء، ومن الضروري أن نتحاشى السلوك المتطرف، وعدم السماح بأية قفزات. يجب السعي للتوصل إلى توافق وفهم متبادل".

وأضاف بوتين خلال اللقاء الذي حضره والد المصارع الروسي "بالطبع داخل الأسرة يمكن أن يحدث أي شيء، ولكن نحن لا نسمح أبداً لأنفسنا بتخطي أطر معينة، ولكن إذا هوجمنا من الخارج، فهنا ليس فقط أنت، بل كلنا سنقفز بشكل يجعل لقفزنا وقعاً مدوياً"، مضيفاً "لكن من الأفضل ألا نسمح لذلك أن يحدث".

© REUTERS / Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports سر قوة المقاتل حبيب نورمحمدوف... كان يصارع الدببة (فيديو)

جاء ذلك خلال لقاء بوتين في منتدى "روسيا بلد الرياضة" في أوليانوفسك، مع المصارع الروسي، حبيب نورمحمدوف، الذي ناقش معه نزاله الأخير.

في وقت سابق، وردت أنباء عن تجميد اللجنة الرياضية في ولاية نيفادا لمبلغ مليوني دولار، وهي ما استحقه نورمحمدوف مقابل نزاله مع الأيرلندي ماكجريجور الذي تلقى ثلاثة ملايين دولار، حتى نهاية التحقيق في الحادث، وبعد دراسة المحققين لتسجيل أحداث النزال، قررت اللجنة تقديم شكوى ضد الأيرلندي أيضا.

يذكر أن النزال بين الرجلين الذي انتهى في الجولة الرابعة من النزال لصالح الروسي، تخلله في النهاية خلاف بين الرجلين تسبب بقفز البطل الروسي من الحلبة وعراكه مع فريق البطل الإيرلندي، الشيء الذي اعتبرته لجنة التحكيم خروجاً عن الأطر الرياضية ويستلزم معاقبة البطل الروسي.