تأجيل الرحلة الأولى للمركبة الروسية الجديدة "فيديراتسيا" إلى 2023

موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "وفقا للجدول الزمني الجديد لإطلاق صواريخ "سويوز-5"، من المخطط أن يتم تنفيذ 5 عمليات إطلاق لهذا الحامل الجديد حتى 2025".
وأضاف أن "الأولى مقررة في منتصف عام 2022، والثانية في نهاية 2022".
وأشار إلى أنه يفترض إطلاق المركبة "فيديراتسيا" في نظام غير مأهول على صاروخ "سويوز-5" في عام 2023، بعد تنفيذ تجربتي إطلاق للصاروخ".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في تموز/يوليو الماضي، أن التحليق التجريبي للصواريخ فرط الثقيلة، يجب أن يبدأ في عام 2028 والصواريخ الحاملة من طراز "سويوز-5" في عام 2022.
هذا و كان قد اقترح، في وقت سابق، أن تنفذ الرحلة الأولى للصاروخ الحامل "سويوز-5" من قاعدة "بايكونور" الفضائية، في حلول عام 2022 بنسخة غير مأهولة. وكان من المقرر أن تتم الجولة الثانية في عام 2023، حيث من المقرر، أن تلتحم السفينة تلقائيا بمحطة الفضاء الدولية، دون رواد فضاء، وأن تنطلق الرحلة المأهولة في حلول عام 2024.
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