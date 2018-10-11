روسيا ترصد 12 خرقا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة

وأشارت وزارة الدفاع إلى عدم تراجع خروقات نظام وقف العمليات العسكرية من قبل الجماعات المسلحة غير الشرعية في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب.
ومن جهة أخرى، قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية بتنفيذ عمليتين إنسانيتين تم من خلالهما:
— إيصال 450 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 1.95 طن إلى إحدى قرى ريف حلب.
— إيصال 450 سلة غذائية يبلغ بوزن إجمالي 1.95 طن إلى بلدة قصر بن وردان بريف حماة.
وبشكل عام تم تنفيذ 1961 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3066.5 طن.
وخلال الــ24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.
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