روسيا ترصد 12 خرقا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا قد رصد خلال الـ24 الساعة الأخيرة 12 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية.

© Sputnik . Naovath Ibrahim خرق روسي سوري جديد للحصار على سوريا

موسكو — سبوتنيك . وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا إلى وجود خروقات في محافظات اللاذقية (4) وحلب (8)، في حين لم يرصد الجانب التركي أي خروقات قط.

وأشارت وزارة الدفاع إلى عدم تراجع خروقات نظام وقف العمليات العسكرية من قبل الجماعات المسلحة غير الشرعية في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب.

ومن جهة أخرى، قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية بتنفيذ عمليتين إنسانيتين تم من خلالهما:

— إيصال 450 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 1.95 طن إلى إحدى قرى ريف حلب.

— إيصال 450 سلة غذائية يبلغ بوزن إجمالي 1.95 طن إلى بلدة قصر بن وردان بريف حماة.

وبشكل عام تم تنفيذ 1961 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3066.5 طن.

وخلال الــ24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.