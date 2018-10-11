الجيش الروسي يحصل على 200 نموذج من الأسلحة الجديدة

وذكرت تقارير إعلامية محلية نقلا عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الجيش الروسي استلم 206 نماذج جديدة من الأسلحة في عام 2017.

وتستخدم نماذج من الأسلحة الروسية خلال الحرب ضد الإرهاب في سوريا حيث يوجد 349 خبيرا يمثلون مؤسسات البحث العلمي الروسية التي تعمل في اختراع الأسلحة.

وفي مجال صناعة الأسلحة والمعدات العسكرية يتم حالياً التركيز على نظم المعلوماتية والتقنية الروبوتية والطائرات المسيّرة بدون طيار.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، في أول مارس/آذار الماضي، عن أسلحة جديدة من صنع روسي منها نظم أسلحة "كينجال" و"سارمات" و"أفانغارد".