تسجيل
21:35 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    أنظمة الصواريخ الروسية بي إم-27

    بإيعاز من بوتين... الجيش الروسي يجري 11 أكتوبر تدريبات نووية

    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 20

    أاعلنت الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية قامت يوم 11 أكتوبر بتدريبات للقوات النووية الاستراتيجية بإيعاز من الرئيس الروسي فلادمير بوتين.

    وقالت الوزارة في بيان: "يوم الحادي عشر من أكتوبر 2018 وبايعاز من الرئيس الروسي القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين جرت تدريبات للقوات النووية الاستراتيجية".

    بدلة عسكرية روسية
    © Photo/ Press service of Rostec
    الدفاع الروسية تختبر "بدلة المستقبل" العسكرية
    وأشارت الوزارة، إلى أنه أثناء التدريبات تم إطلاق صواريخ مجنحة وصواريخ موجهة من مياه بحري بارنتس وأوخوتسك.

    وأضافت بأنه خلال التدريبات "جرى إطلاق تدريبي قتالي لصواريخ باليستية من على متن الغواصات، وصواريخ مجنحة جوية من مياه بحري بارينتس واخوتسك، إضافة إلى مشاركة طائرات من الطيران طويل المدى، من مطارات "انجلس" و "أوكاراينكا" و"شايكوفكا".

    كما وأشار البيان كذلك، إلى مشاركة القوات البرية والبحرية وقوات الطيران، وكذلك أنظمة التحذير من هجوم الصواريخ، في تدريبات القوات النووية الاستراتيجية.

    وأفاد البيان كذلك، بأن الإجراءات العملية، في جمله أمور " قد عملت على تغيير نقاط مراقبة المناوبة، وحساب أفواج الصواريخ المقاتلة، وطواقم الغواصات النووية لأسطولي الشمال والمحيط الهادئ، وكذلك طواقم الطائرات حاملات الصواريخ الاستراتيجية وقنابل الطيران بعيدة المدى للقوات الجوية الروسية".

    وأكد البيان أنه "تم الكشف عن جميع عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية في الوقت المناسب من خلال نظام فضائي واحد ومحطات رادار أرضية. وتم إرسال المعلومات المتعلقة بذلك إلى الحكومة ونقاط قيادة القوات المسلحة بالطريقة المنصوص عليها".

    هذا وتعتبر قوات الصواريخ الاستراتيجية أحد المكونات البرية للقوات النووية الاستراتيجية الروسية، وتقوم قوات الصواريخ الاستراتيجية بالمناوبة القتالية الدائمة، وهي تمتلك صواريخ باليستية عابرة للقارات ثابتة ومتحركة والمزودة بالرؤوس النووية. وتعد قوات الصواريخ الاستراتيجية عنصرا هاما في العقيدة العسكرية لروسيا الاتحادية.

    وتم تأسيس قوات الصواريخ الاستراتيجية في 17 ديسمبر/كانون الأول عام 1959 ، بصفتها جزءاً من القوات المسلحة للاتحاد السوفياتي، وساعد نمو قدراتها في إقامة التوازن النووي الاستراتيجي بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة في منتصف السبعينات من القرن الماضي.

    انظر أيضا:

    الجيش الروسي يحصل على 200 نموذج من الأسلحة الجديدة
    الجيش الروسي يكشف إرسال واشنطن جرثومة خبيثة فتاكة إلى 10 دول
    الجيش الروسي يصف قيام أمريكا بجمع عينات بيولوجية لمواطنين روس بـ"التهديد الأمني"
    الجيش الروسي يجري تدريبات على مواجهة هجوم كيميائي (فيديو)
    بوتين: يجب أن يكون الجيش الروسي مستعدا للدفاع عن البلاد ودعم الحلفاء
    الكلمات الدلالية:
    تدريبات استراتيجية نووية, منظومة الصواريخ الروسية, الجيش الروسي, الجيش الروسي, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    منحدرات موهير الصخرية بمقاطعة كلير في أيرلندا
    لا تنظر إلى الأسفل: الـ 10 مسارات الأكثر خطورة في العالم
    أهلا وسهلا بكم في العرض المسرحي بإدلب
    أهلا وسهلا بكم في العرض المسرحي في إدلب
    نتائج 3 أعوام من العملية العسكرية الروسية في سوريا
    نتائج العملية العسكرية الروسية في سوريا بعد ثلاثة أعوام من انطلاقها
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك