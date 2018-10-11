اللجنة الحكومية للتحقيق في حادث المركبة الفضائية "سويوز" تبدأ عملها في بويكونور

© Sputnik . Alexey Filippov ناسا: التصريحات الأخيرة بشأن الثقب في مركبة "سويوز" لا تعني أنه تخريب متعمد

موسكو — سبوتنيك . قال المكتب الإعلامي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، "اللجنة الحكومية للتحقيق بحادث العطل في المركبة الفضائية "سويوز" برئاسة مدير عام "روسكوسموس" دميتري روغوزين بدأت عملها في مطار بويكونور".

هذا وكانت "روسكوسموس" قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أنه أثناء إطلاق مركبة الفضاء "سويوز إم إس-10" حدث عطل في الصارخ الحامل من نوع "سويوز إف غي"، ما اضطر طاقم المركبة الفضائية لتنفيذ هبوط اضطراري على بعد 25 كيلومترا من مدينة جيزكازغان في جمهورية كازاخستان.

وأكد رئيس "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، أن طاقم "سويوز"، رائدا الفضاء الروسي أليكسي أوفتشينين، والأمريكي نيك هايغ على قيد الحياة، ونفذا عملية الهبوط الاضطراري بنجاح.