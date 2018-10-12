"70 عاما من العلاقات الدبلوماسية"...زعيما كوريا الشمالية وروسيا يتبادلان التهاني

هنأ زعيما كوريا الشمالية وروسيا الاتحادية، كيم جونغ أون وفلاديمير بوتين، بعضهما بعضا بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بحسب ما نقلت "وكالة رينهاب الجنوبية".

موسكو-سبوتنيك.وفقا للوكالة، قال كيم جونغ أون في رسالة إلى الرئيس الروسي إن العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية تتطور على أساس "مبدأ الاحترام المتبادل وحسن الجوار والمنفعة المتبادلة".

© AFP 2018 / Ed Jones روسيا والصين وكوريا الشمالية تدعو لإعادة النظر بالعقوبات على بيونغ يانغ

وأضاف الزعيم الكوري الشمالي، ان هذا التقليد مستمر بثبات في القرن الجديد، وأعرب كيم جونغ أون عن أمله في أن تستمر العلاقات بين البلدين بالتطور بثبات وبشكل بناء، وفقا" لمتطلبات العصر الجديد ومصالح شعبي البلدين".

وبدوره أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اعتقاده بأن روسيا وكوريا الشمالية ستواصلان تقوية العلاقات بينهما ، بما في ذلك تطوير المشاريع بصيغة التعاون الثلاثي بمشاركة كوريا الجنوبية.

هذا وكانت العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وكوريا الشمالية قد بدأت في عام 1948، حيث كان الاتحاد السوفياتي أول دولة اعترفت بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في 12 تشرين الأول/أكتوبر عام 1948.