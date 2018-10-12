الخارجية الروسية: موسكو تدرس احتمال لقاء بوتين وترامب

أكد مدير قسم أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية، غيورغي بوريسنكو، أن موسكو منفتحة للنقاش مع واشنطن حول مجمل العلاقات الثنائية، وأنه إذا كان لدى الولايات المتحدة اهتمام في مواصلة الحوار على أعلى مستوى، فإن روسيا مستعدة للنظر في مكان وزمان تنظيم مثل هذا الاجتماع للقادة.

موسكو — سبوتنيك. وقال الدبلوماسي الروسي لوكالة "سبوتنيك": "من المؤكد أننا منفتحون لمناقشة مجمل القضايا في العلاقات الثنائية مع واشنطن. إذا كان هناك اهتمام من الجانب الأمريكي بمواصلة هذا الحوار، يبدو أن الرئيس ترامب قد أعرب عن اهتمامه بهذا الأمر، فعندئذ بالطبع سننظر في متى وأين يمكن القيام بذلك".

© Sputnik . Sergei Guneyev ترامب يكشف عن سبب حاجته لعقد لقاء مع بوتين

وردا على سؤال ما إذا كان الرئيسان يمكن أن يجتمعا في باريس يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر خلال الاحتفال بالذكرى المئوية لإنهاء الحرب العالمية الأولى، أشار بوريسينكو إلى أنه "إذا كان رئيسا روسيا والولايات المتحدة يشاركا في نفس الحدث الدولي، فان التواصل، بالطبع، ممكن". ومع ذلك، شدد على أن في الوقت الراهن لا يجري دراسة هذه المسألة ، حيث لا توجد طلبات من الجانب الأمريكي بهذا الصدد.

يذكر أن اللقاء الكامل الأول بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، عقد في هلسنكي.