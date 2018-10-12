الخارجية الروسية حول العقوبات الأمريكية... استحالة تخويف روسيا بالإنذارات

أكد مدير قسم أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية، غيورغي بوريسنكو، أنه من المستحيل تخويف روسيا بأي إنذارات.

موسكو، سبوتنيك . وفي معرض تعليقه على الموجة الجديدة المتوقعة من العقوبات الأمريكية ضد روسيا، في "قضية سكريبال"، في نوفمبر/تشرين الثاني، قال الدبلوماسي الروسي إن "موسكو كما تبين، عرض عليها أن تتبنى مسؤولية غير موجودة تماما، كما تم تقديمها مرارا في حالة "التدخل الروسي"، الملفقة في الانتخابات الأمريكية".

الترسانة الكيميائية

facebook/Ministry of Defence of the Russian Federation سفير السعودية في عمان حول التنسيق مع روسيا بشأن سوريا: نتفق على الحل السياسي وتابع بوريسينكو، قائلا: "بطبيعة الحال، من المستحيل تخويف روسيا بأي إنذارات، ليس فقط لأننا لا نهتم بالقوانين الخارجية. لقد قامت دولتنا منذ زمن بعيد بتدمير الترسانة الكيميائية التي كانت موجودة لديها من قبل. وقد تم التحقق والتأكد من ذلك حسب الأصول من قبل ممثلي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "، موضحاً بأن الولايات المتحدة "لم تفِ بعد بالتزامها بتدميرها (ترسانتها الكيميائية) وتؤجل باستمرار إكمال هذه العملية. لذا فإن الأمريكيين بحاجة إلى أن يطبقوا قوانينهم على أنفسهم، بسرعة أكبر".

وردا على سؤال ما إذا كانت روسيا بالتالي ترفض تقديم الضمانات التي تطلبها الولايات المتحدة، والسماح للمراقبين للدخول إلى مصانعها، شدد غيورغي بوريسنكو: "الخبراء الدوليون (منظمة حظر الأسلحة الكيميائية) قد وثقوا بالفعل عملية القضاء على الأسلحة الكيميائية في بلادنا".

عقوبات جديدة

© RIA Novosti . Pavel Davydov سوريا تصف تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حولها بالإنجاز الحقيقي وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على موسكو، في 22 أغسطس/آب الماضي، بسبب ادعاءات مزعومة حول استخدام روسيا لأسلحة كيميائية في سالزبوري.

وتتكون هذه العقوبات من حزمتين- الحزمة الأولى دخلت حيز التنفيذ بعد 15 يوماً، من تاريخ اتخاذ قرار العقوبات، حيث تفرض حظر على توريد المنتجات، ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا.