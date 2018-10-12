روسيا تؤيد فكرة الانتقال إلى الحسابات بالعملات الوطنية بين دول منظمة شنغهاي للتعاون

أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، أن بلاده تؤيد فكرة الانتقال إلى الحسابات بالعملات الوطنية بين دول منظمة شنغهاي للتعاون.

دوشنبه — سبوتنيك . وقال رئيس الوزراء خلال اجتماع لرؤساء حكومات المنظمة: "يتعين علينا اتخاذ قرارات مهمة من أجل تمويل المشاريع. بشكل منفصل، هنا يبرز احتمال الانتقال إلى الحسابات المتبادلة بالعملات الوطنية. ونحن نؤيد هذه الفكرة".

وأعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، في 4 أيلول/سبتمبر، أن روسيا تعمل على الانتقال للحسابات بالعملة الوطنية مع دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية، تم تأسيسها في عام 2001 من قبل زعماء كل من الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان، في العام 2017 حصلت الهند وباكستان على العضوية الكاملة في المنظمة، وفي الوقت الحاضر تتمتع أفغانستان وبيلاروس وإيران، ومنغوليا بصفة "مراقب" بينما تتمتع أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا بصفة "شريك".