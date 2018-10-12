موسكو: نحمي معاهدة "الأسلحة الكيميائية" وندعو لعدم استخدام الاتهامات لأهداف جيوسياسية

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تحمي دوما معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، وتدعو لعدم السماح باستخدام الاتهامات الموجهة إليها لأهداف جيوسياسية.

© Sputnik . Sergey Guneyev بيسكوف: المعلومات حول تدخل روسيا في عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تعتبر أدلة

موسكو — سبوتنيك . أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا دوما تحمي معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية ، وتدعو لعدم السماح باستخدام الاتهامات الموجهة إليها لأهداف جيوسياسية.

وجاء في تعليق الوزارة: "روسيا دائما حمت وستواصل حماية معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية. ندعو لعدم السماح باستخدام الوضع القائم في الألعاب الجيوسياسية. نحن ضد تقويض سلطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المنظمة الدولية التي كانت في الماضي منظمة فعالة جدا، حصلت في عام 2013 على جائزة النوبل للسلام".