آلية عسكرية اختبرتها سوريا تصل إلى الشرق الروسي

وأوضح جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية الشرقية أن آلية "أوران 6" استلمتها إحدى وحدات المهندسين العسكريين في إقليم خاباروفسك في شرق شطر روسيا الآسيوي.

وصممت آلية "أوران 6" وهي آلية روبوتية خالية من طاقم بشري ويمكن أن يبعد مشغِّلها عنها 1000 متر، لإزالة الألغام.

وتعتبر "أوران 6" آلية صغيرة الحجم وخفيفة الوزن، إذ تزن 6 إلى 7 أطنان. بيد أنها تستطيع تحمُّل انفجار 60 كيلوغراما من مادة التروتيل.

وذكرت شبكة "زفيزدا" الإخبارية نقلا عن الجنرال يوري ستافيتسكي قائد قوات المهندسين في روسيا، إن هذه الآلية استخدمت في السابق في سوريا لإزالة الألغام التي زرعها الإرهابيون.