روسيا: نأخذ بالاعتبار خطوات نشر قوات جديدة للناتو على حدودنا ومستعدون لحوار جاد

أكد مندوب روسيا لدى حلف الناتو أن بلاده تأخذ بالاعتبار خطوات نشر قوات جديدة تابعة للحلف على طول الحدود الروسية، مشيرا إلى أن موسكو مستعدة لحوار جاد مع الناتو .