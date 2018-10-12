الخارجية الروسية ترجح انعقاد اللقاء حول أفغانستان في موسكو قبل نهاية الجاري

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان أن اللقاء الذي سيعقد في موسكو بخصوص أفغانستان سيكون قبل نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

موسكو — سبوتنيك. أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، مدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، أن اللقاء حول أفغانستان في موسكو يعقد قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وقال كابولوف ردا على سؤال بشأن إن كان اللقاء سيعقد قبل نهاية أكتوبر: "ربما".

© REUTERS / OMAR SOBHANI نائب أفغاني: الوضع في أفغانستان يسوء كل يوم بسبب التدخل الأميركي

والجدير بالذكر في هذا الصدد أن كابول، كانت قد أعلنت في وقت سابق، بأنها لن تشارك فيما يطلق عليه "صيغة موسكو بشأن أفغانستان"، والذي كان من المخطط أن ينظِم في روسيا في 4 أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث كان من المقرر حضور وفد طالبان في هذا المؤتمر.

كما وأعلن عضو لجنة الأمن في الجمعية الوطنية الأفغانية، ديلاور ايماك، أن قرار طالبان المشاركة في لقاء موسكو للتسوية في أفغانستان أدى إلى تكثيف العمليات العسكرية الأمريكية ضد الحركة شمال أفغانستان، ما سمح لمسلحي "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) تفعيل هجماتهم.

وفي نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت الخارجية الروسية أن الضربات الخاطئة لحلف "الناتو" في أفغانستان، هي نتيجة الحسابات الفظة للقيادة الأمريكية ومراهنة البيت الأبيض على القوة في حل المشاكل.

وأعربت الخارجية الروسية عن استيائها لأن هذه الظاهرة أصبحت شبه يومية في أفغانستان.

وفي بيان لها دعت الخارجية الروسية واشنطن لإعادة النظر في مسار قصير المدى، لصالح الجهود الدبلوماسية لإطلاق الحوار الأفغاني الداخلي، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق المدنيين.