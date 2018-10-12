أماكن الدبلوماسيين الروس المرحلين من بريطانيا شاغرة ولندن ترفض إصدار تأشيرات

أعلن السفير الروسي لدى بريطانيا، ألكسندر ياكوفينكو، اليوم الجمعة، أن بريطانيا ترفض إصدار تأشيرات للدبلوماسيين الروس لملء الأماكن الشاغرة التي تركها الدبلوماسيون الذين تم طردهم من قبل المملكة المتحدة.

لندن — سبوتنيك. قال السفير الروسي في لندن خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك" حول وضع إصدار التأشيرات للدبلوماسيين الروس الذين سيملؤون أماكن الـ23 دبلوماسيا الذين تم ترحيلهم "لا يمكننا ملء هذه الشواغر، حيث ترفض المملكة المتحدة إصدار تأشيرات دخول للدبلوماسيين إلى المملكة المتحدة".

© Sputnik . Alexey Malgavko بريطانيا تدرس إمكانية شن هجمات سيبرانية على روسيا

وكانت بريطانيا قد قامت، بعد حادثة تسمم ضابط الاستخبارات الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا، في سالزبوري، بطرد 23 دبلوماسيا روسيا. وفي وقت لاحق، قامت عدة دول بطرد دبلوماسيين روس تضامنا مع بريطانيا في القضية.

من جانبها، نفت روسيا مرارا وتكرارا علاقتها بهذا الحادث، مؤكدة أنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها وفقا لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أيار/مايو أن "قضية "سكريبال" تتهاوى أمام العيون بسبب عدم وجود أي دليل ضد روسيا.

وكانت الشرطة البريطانية قد عثرت على ضابط الاستخبارات الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا، فاقدين الوعي إثر تعرضهما لتسمم في سولزبري، في الرابع من شهر آذار/مارس. ووجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234".