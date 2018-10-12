بوروشينكو يكلف مجلس الوزراء بتحديد إحداثيات حدود المياه مع روسيا

كلف الرئيس الأوكراني، بيوتر بوروشينكو، حكومة بلاده بتقديم مشاريع قوانين عن المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمناطق التابعة لأوكرانيا، للبرلمان الأوكراني في غضون شهر.

© AFP 2018 / Michail Palinchak بوروشينكو: لم يعد هناك انقسام في أوكرانيا والخيار الأوروبي يوحدها

كييف — سبوتنيك . وجاء في المرسوم الرئاسي، اليوم الجمعة "إلى مجلس الوزراء الأوكراني، أن يعتمد في غضون شهر واحد قرارا بشأن تقديم مشاريع قوانين أوكرانية بشأن المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمناطق التابعة لأوكرانيا، وتحديد إحداثيات خط الفصل بشأن تعديل بعض القوانين الأوكرانية فيما يتعلق بحماية حدود الدولة".

ويتعلق المرسوم بتنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني الصادر بتاريخ 12 تشرين الأول/ أكتوبر بشأن إجراءات عاجلة لحماية المصالح الوطنية في جنوب وشرق أوكرانيا، في البحر الأسود وبحر آزوف ومضيق كيرتش.

بالإضافة إلى ذلك، أصدر بوروشينكو تعليمات إلى وزارة الخارجية الأوكرانية بإبلاغ الأمم المتحدة وروسيا عن إحداثيات حدود الدولة بين المياه الداخلية الأوكرانية والروسية في بحر آزوف والبحر الأسود ومضيق كيرتش، والتي سيتم تحديدها.

يذكر أن بحر آزوف هو بحر متفرع من البحر الأسود في جزئه الشمالي ويتصل به عن طريق مضيق كيرتش. ويطل على الشواطئ الأوكرانية من شماله وعلى روسيا من جهة الشرق وشبه جزيرة القرم من الغرب.