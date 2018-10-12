بوروشينكو يكلف مجلس الوزراء بتحديد إحداثيات حدود المياه مع روسيا

ويتعلق المرسوم بتنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني الصادر بتاريخ 12 تشرين الأول/ أكتوبر بشأن إجراءات عاجلة لحماية المصالح الوطنية في جنوب وشرق أوكرانيا، في البحر الأسود وبحر آزوف ومضيق كيرتش.
بالإضافة إلى ذلك، أصدر بوروشينكو تعليمات إلى وزارة الخارجية الأوكرانية بإبلاغ الأمم المتحدة وروسيا عن إحداثيات حدود الدولة بين المياه الداخلية الأوكرانية والروسية في بحر آزوف والبحر الأسود ومضيق كيرتش، والتي سيتم تحديدها.
يذكر أن بحر آزوف هو بحر متفرع من البحر الأسود في جزئه الشمالي ويتصل به عن طريق مضيق كيرتش. ويطل على الشواطئ الأوكرانية من شماله وعلى روسيا من جهة الشرق وشبه جزيرة القرم من الغرب.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)