مجلس الاتحاد الروسي يعلق على قصف دير الزور بأسلحة محرمة دوليا

قال نائب رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع والأمن، ألكسي كوندراتييف، إن "القانون الدولي يحظر استخدام الفسفور الأبيض، وإذا تأكد أن التحالف الدولي استخدمه في سوريا، فإنه يجب محاسبة الولايات المتحدة الأمريكية".

© AP Photo / French Army سانا: التحالف الدولي يقصف بقنابل الفوسفور الأبيض بلدة هجين في ريف دير الزور

وقال كوندراتييف لوكالة " سبوتنيك " إن "القانون الدولي يحظر استخدام الفسفور الأبيض خاصة في المناطق التي قد يعاني فيها مدنيون. وإذا تأكدت صحة هذه المعلومات فيجب تحميل الولايات المتحدة المسؤولية عن هذا".

وشدد السناتور على أن ما حدث يتطلب إجراء تحقيق دولي.

وذكرت وكالة "سانا" السورية للأنباء بالإشارة إلى مصادر محلية أن التحالف الدولي قصف خلال الساعات الأخيرة ريف دير الزور بأسلحة محرمة دوليا، مؤكدا أن التحالف قصف عدة مناطق في بلدة هجين شرقي مدينة دير الزور بنحو 110 كم، بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا، دون أن تتحدث عن وقوع ضحايا بين المدنيين.