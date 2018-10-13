روسكوسموس: "إينيرجيا" تلقت تسجيلات صاروخ الفضاء المتحطم "سويوز-إف"

قالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) إن شركة الصواريخ الفضائية الروسية (إينيرجيا) تلقت بيانات القياس عن بعد، ومن مسجل الفيديو الخاص بالصاروخ "سويوز-إف".

موسكو — سبوتنيك. وقال بيان "روسكوسموس" اليوم السبت 13 أكتوبر/ تشرين الأول: "مسجل الفيديو وبيانات القياس عن بعد، تعرضت لحادث خلال الإطلاق في الحادي عشر من أكتوبر، وجرى تسليمها لـ"إينيرجيا" لفحصها والتوصل لنتائج.

© Sputnik . Alexey Filippov نشر فيديو فشل إطلاق صاروخ "سويوز إم إس-10"

وأضاف البيان: "سوف ترسل نتائج التحليل للجنة، التي تشكلت للتحقيق في الحادث، و"روسكوسموس" على اتصال دائم بوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بشأن إرسال سفينة شحن أمريكية لمحطة الفضاء الدولية إذا اقتضت الحاجة".

يذكر أن وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، كانت قد أعلنت يوم الخميس الماضي، أنه أثناء إطلاق مركبة الفضاء "سويوز إم إس-10" حدث عطل في الصاروخ الحامل من نوع "سويوز إف غي"، ما اضطر طاقم المركبة الفضائية لتنفيذ هبوط اضطراري على بعد 25 كيلومترا من مدينة جيزكازغان بجمهورية كازاخستان.

وأكد رئيس "روسكوسموس" دميتري روغوزين، أن طاقم "سويوز"، رائدا الفضاء الروسي أليكسي أوفتشينين، والأمريكي نيك هايغ، على قيد الحياة، ونفذا عملية الهبوط الاضطراري بنجاح.