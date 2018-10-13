روسكوسموس: "إينيرجيا" تلقت تسجيلات صاروخ الفضاء المتحطم "سويوز-إف"

موسكو — سبوتنيك. وقال بيان "روسكوسموس" اليوم السبت 13 أكتوبر/ تشرين الأول: "مسجل الفيديو وبيانات القياس عن بعد، تعرضت لحادث خلال الإطلاق في الحادي عشر من أكتوبر، وجرى تسليمها لـ"إينيرجيا" لفحصها والتوصل لنتائج.
يذكر أن وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، كانت قد أعلنت يوم الخميس الماضي، أنه أثناء إطلاق مركبة الفضاء "سويوز إم إس-10" حدث عطل في الصاروخ الحامل من نوع "سويوز إف غي"، ما اضطر طاقم المركبة الفضائية لتنفيذ هبوط اضطراري على بعد 25 كيلومترا من مدينة جيزكازغان بجمهورية كازاخستان.
وأكد رئيس "روسكوسموس" دميتري روغوزين، أن طاقم "سويوز"، رائدا الفضاء الروسي أليكسي أوفتشينين، والأمريكي نيك هايغ، على قيد الحياة، ونفذا عملية الهبوط الاضطراري بنجاح.
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