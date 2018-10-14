روسيا ترصد 9 انتهاكات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن روسيا في إطار عمل لجنة الهدنة في سوريا، سجلت 9 خروقات لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ولم ترصد تركيا أية أنتهاكات.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في نشرة الوزارة الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 9 حالات إطلاق نار، 3 في اللاذقية، 6 في حلب، بينما لم يسجل الجانب التركي أي انتهاك لوقف إطلاق النار".

© Sputnik . Basel Shartouh الدفاع الروسية ترصد خروقات لنظام الهدنة في سوريا

وأشار البيان إلى أن مركز المصالحة الروسي، قام بإيصال قافلتين للمساعدات الإنسانية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، واحدة إلى محافظة حلب، حيث تلقى السكان 450 طردا غذائيا، بلغ وزنها الإجمالي 1.95 طن، وإلى محافظة دير الزور.

وخلال الــ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.