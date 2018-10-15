بيسكوف: الحديث بين بوتين وترامب في هلسنكي كان قاسيا لكنه لم يتجاوز الحدود

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الحديث خلال القمة بين الرئيسين الروسي والأمريكي التي عقدت صيفا في هلسنكي كان قاسيا، مشيرا إلى أنه لم يتجاوز الحدود الدبلوماسية.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "كان هناك مؤتمر صحفي (عقب القمة)، حيث تحدث رئيسنا عن أن جميع القضايا طرحت بشكل منفتح. في هذا المجال اللقاء كان قاسيا، لأن الرئيسين تحدثا بشكل مباشر عن الأمور التي تثير التوتر المتواجد في علاقاتنا، ولأن المشاكل سميت بأسمائها بكل صراحة".

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وأضاف بيسكوف أن ترامب لم يصرح بأي اتهامات مباشرة ضد الرئيس بوتين، في سياق رده على سؤال حول تورط الأخير المحتمل في عملية التسميم، علاوة على ذلك، لا توجد ولن تتواجد أدلة تدعم الاتهامات ضد الرئيس الروسي.

وقال بيسكوف للصحفيين: "… لم يشر الرئيس الأمريكي إلى أي اتهامات مباشرة، وأي أدلة تدعمها على الأقل".