عناصر الإنزال الجوي الروسي تصل إلى مصر للمشاركة في "حماة الصداقة -3"

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، اليوم الاثنين، وصول عناصر من قوات الإنزال الجوي الروسية إلى مصر، حيث تشارك وحدات المظلات المصرية في فعاليات التدريب المشترك (حماة الصداقة -3) والذي تستضيفه مصر حاليا حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول الجارى.

وأفاد العقيد أركان حرب/ تامر الرفاعي، المتحدث العسكري المصري، في بيان نشره على فيسبوك، بأن "التدريب المشترك يشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات والتي تتضمن تبادل الخبرات التدريبية لمهام الوحدات الخاصة، وتنفيذ العديد من أشكال الرمايات الغير نمطية، والتدريب على أعمال قتال القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب وفقا لأرقى النظم التدريبية الحديثة، كذلك تنفيذ أعمال الإسقاط للأفراد والمعدات والمركبات لعناصر مشتركة من الجانبين.

وتابع الرفاعي في بيانه:

"تم الإعداد والتخطيط الجيد لتنفيذ الأنشطة والأهداف التدريبية المخططة، بما يساهم في خلق بيئة غنية بالمهارات والتكتيكات الحديثة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب بالشكل الذى يؤدى إلى تخطيط وإدارة العمليات بكفاءة عالية لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة".

يذكر أن بداية انطلاق تدريب حماة الصداقة لأول مرة كان عام 2016 بجمهورية مصر العربية، ثم نفذ بدولة روسيا عام 2017، والذى يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجى لكلا البلدين الصديقين فى العديد من المجالات.