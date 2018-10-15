العمل الروسية تقترح زيادة الحد الأدنى للمعيشة إلى أكثر من 10 آلاف روبل

موسكو — سبوتنيك. وجاء في نص المذكرة المنشور على البوابة الاتحادية لمشروع القوانين القانونية التنظيمية: "بالتنسيق بين وزارتي التنمية الاقتصادية والمالية الروسيتين، زيادة الحد الأدنى للمعيشة في روسيا ككل، في الربع الثالث من عام 2018، إلى 10541 روبل، وبالنسبة للسكان في سن العمل إلى 11310 (حوالي 172 دولار)، وللمتقاعدين إلى 8615 روبل (حوالي 131 دولار)، وللأطفال إلى 10302 روبل (ما يعادل 157 دولار تقريبا)".

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وأضاف نص المذكرة التوضيحية أنه "وفقا لدائرة الإحصاءات الحكومية الفدرالية، فإن مؤشر أسعار المستهلك في الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بالربع السابق كان 100.8%".

وأشار إلى أن الحد الأدنى للمعيشة في الربع الثالث من عام 2018، مقارنة بالربع الثاني من عام 2018، ارتفع بشكل طفيف للفرد بنسبة 0.1%، وبنسبة 0.3% للسكان في سن العمل، وللمتقاعدين بنسبة 0.4%، وبالنسبة للأطفال انخفضت بنسبة 0.8%.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكلفة المنتجات غير الغذائية بنسبة 1.2%، وتكلفة الخدمات بنسبة 1.6%.

وتجدر الإشارة إلى أن الموافقة على هذا الأمر لن تترتب عليها تكاليف إضافية من الميزانية الاتحادية وميزانيات الدولة من خارج الميزانية.